https://news.day.az/world/1785934.html "Непокорная Франция" потребовала отставки Макрона Французская партия "Непокорная Франция" потребовала отставки президента страны Эмманюэля Макрона. Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил глава партии Жан-Люк Меланшон.
Французская партия "Непокорная Франция" потребовала отставки президента страны Эмманюэля Макрона.
Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил глава партии Жан-Люк Меланшон.
"Партия "Непокорная Франция" потребовала немедленного рассмотрения в Национальном собрании своей инициативы об отстранении президента Эмманюэля Макрона", - заявил он.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту Эмманюэлю Макрону. После этого Председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал Эмманюэля Макрона распустить парламент страны.
