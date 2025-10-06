"Непокорная Франция" потребовала отставки Макрона

Французская партия "Непокорная Франция" потребовала отставки президента страны Эмманюэля Макрона.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил глава партии Жан-Люк Меланшон.

"Партия "Непокорная Франция" потребовала немедленного рассмотрения в Национальном собрании своей инициативы об отстранении президента Эмманюэля Макрона", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту Эмманюэлю Макрону. После этого Председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал Эмманюэля Макрона распустить парламент страны.