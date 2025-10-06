https://news.day.az/politics/1785946.html Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл в Азербайджан - ФОТО 6 октября Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар прибыл в Азербайджан для участия в 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл в Азербайджан - ФОТО
6 октября Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар прибыл с визитом в нашу страну для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту Президента Северного Кипра встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре