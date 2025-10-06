Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл в Азербайджан

6 октября Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар прибыл с визитом в нашу страну для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту Президента Северного Кипра встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.