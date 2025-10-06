Азербайджан - ЕС: прошлое, настоящее и прекрасное будущее

Автор: Акпер Гасанов

Вне всякого сомнения заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о готовности Европейского Союза сотрудничать с правительством Азербайджана в сфере восстановления, модернизации и реабилитации транспортных маршрутов стало логичным продолжением долгосрочной линии на углубление взаимодействия между Брюсселем и Баку.

При этом, слова Кос о том, что "транспорт и логистика могут стать основами для новых отношений между Азербайджаном и ЕС", звучат особенно символично в момент, когда континент ищет новые пути устойчивого развития, энергетической безопасности и стратегической автономии. И тут стоит напомнить, что сотрудничество Азербайджана и ЕС в энергетической сфере имеет глубокие корни.

Оно началось еще в начале 2000-х годов, когда Брюссель впервые обозначил Баку как приоритетного партнера в реализации концепции энергетического коридора Восток-Запад. Ключевой поворот произошел в 2006 году, когда был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству. Именно с этого момента началось системное обеспечение энергетической безопасности Европы со стороны Азербайджана.

Сегодня Азербайджан поставляет газ и нефть более чем в десять стран Европы, среди которых Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Хорватия и другие государства Центральной и Южной Европы. Главную роль здесь играет Южный газовый коридор (ЮГК) - стратегический проект, включающий три ключевых звена: Южно-Кавказский газопровод (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы. Благодаря им азербайджанский газ напрямую поступает на европейский рынок, снижая зависимость ЕС от нестабильных поставщиков и создавая новый баланс на энергетической карте континента.

Особое место в энергетическом сотрудничестве занимает Италия, являющаяся крупнейшим внешнеэкономическим партнером Азербайджана. На долю этой страны приходится почти треть всего азербайджанского экспорта, прежде всего за счет поставок нефти и газа. Итальянские компании активно участвуют в проектах на Каспии, а Рим видит в Баку не только поставщика энергоресурсов, но и стратегического союзника на перекрестке Европы и Азии.

Если энергетика была первой опорой отношений между Азербайджаном и ЕС, то сегодня на первый план выходит транспортно-логистическое взаимодействие. И это не случайно. Мир стремительно меняется, а значение устойчивых и безопасных транспортных коридоров возрастает на фоне глобальных геополитических сдвигов. И тут стоит отметить, что Азербайджан уже стал ключевым узлом международных маршрутов, соединяющих Европу, Кавказ, Центральную Азию и Китай.

Наша страна активно развивает инфраструктуру Среднего коридора который соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Этот маршрут становится реальной альтернативой северным и южным транспортным артериям, проходящим через нестабильные регионы. Одним из успешных примеров азербайджано-европейского логистического сотрудничества является проект Баку-Тбилиси-Карс, открывший прямой железнодорожный доступ из Каспийского региона в Европу через Турцию.

Также активно развивается порт Алят - крупнейший мультимодальный логистический центр на Каспии, который уже стал важным звеном Транскаспийского маршрута. ЕС проявляет растущий интерес к этим направлениям, поскольку видит в Азербайджане естественного партнера в формировании новой Евразийской транспортной архитектуры. Сотрудничество также охватывает и сферу цифровой логистики. Развиваются проекты по созданию "умных" таможенных систем, автоматизации перевозок, электронного обмена данными между портами и железными дорогами, что упрощает транзит и повышает его безопасность.

Стоит особо отметить, что важным фактором, создающим новую политико-экономическую реальность на Южном Кавказе, стало восстановление территориальной целостности Азербайджана. Победа в 44-дневной войне осенью 2020 года и последующая успешная антитеррористическая операция в сентябре 2023 года в Карабахском экономическом регионе позволили Азербайджану полностью вернуть контроль над своей международно признанной территорией.

Эта новая реальность открыла широкие возможности для регионального развития. На освобожденных землях активно реализуются масштабные инфраструктурные проекты - строительство дорог, железнодорожных линий, аэропортов и новых городов. ЕС внимательно следит за этими процессами и готов участвовать в их финансировании и техническом сопровождении. Брюссель рассматривает Карабах и Восточный Зангезур как будущие центры экономического роста и логистические узлы, которые могут стать звеном между Кавказом и Европой.

Совершенно очевидно, что восстановление транспортных маршрутов, проходящих через Зангезурский коридор, способно радикально изменить конфигурацию коммуникаций в регионе. Этот маршрут соединит западные районы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и далее с Турцией, открывая прямой путь в Европу. Для ЕС это шанс получить стабильный, короткий и безопасный сухопутный коридор для торговли с Центральной Азией и Китаем, минуя проблемные регионы Ближнего Востока и России.

Таковы прекрасные перспективы, которые имеют огромные шансы стать реальностью потому, что после завершения карабахского конфликта Азербайджан последовательно выступает за заключение всеобъемлющего мирного договора с Арменией. Именно Баку стал инициатором начала прямых переговоров, предложив принципы мирного урегулирования, основанные на взаимном признании территориальной целостности, делимитации границы и разблокировке транспортных коммуникаций.

Этот подход нашел поддержку со стороны ЕС, который выступает посредником в переговорном процессе и видит в Азербайджане ответственного и предсказуемого партнера, заинтересованного в стабильности и развитии региона. Как неоднократно подчеркивали представители Брюсселя, мир на Южном Кавказе является неотъемлемым условием для расширения торгово-экономических и логистических связей. Да, Европа все отчетливее осознает, что без стратегического партнерства с Азербайджаном невозможно построить ни энергетически безопасную, ни логистически связанную, ни стабильную Евразию.