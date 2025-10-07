Средний коридор укрепляет глобальные логистические маршруты

Средний коридор повышает устойчивость глобальных цепочек поставок.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель Генерального секретаря Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) Саут Шыныбаев, выступая на "Евразийском экономическом форуме 2025" в городе Сиань (КНР).

В своём докладе он отметил, что маршрут ТМТМ является флагманским проектом, органично вписывающимся в китайскую инициативу "Один пояс, один путь". По его словам, данный маршрут способствует формированию нового формата сотрудничества между Азией и Европой, укрепляя транспортные и торговые связи между континентами.

Заместитель Генерального секретаря Ассоциации подчеркнул, что сегодня к ТМТМ проявляется повышенное внимание не только со стороны стран-участниц и ряда европейских государств, но и на самом высоком уровне в Китае. Проект рассматривается как ключевой транспортный мост для транзита грузопотоков между Азией и Европой.

Он отметил, что развитие коридора способствует превращению стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, в важные транспортные узлы, соединяющие Европу и Азию, что открывает новые возможности для экономического роста региона. Для Китая маршрут ТМТМ представляет собой диверсифицированный канал международной торговли, который снижает зависимость от традиционных транспортных направлений и повышает устойчивость глобальных цепочек поставок.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.