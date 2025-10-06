https://news.day.az/politics/1786052.html Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с визитом в Азербайджане - ФОТО 6 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
6 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
