Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с визитом в Азербайджане

6 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.