https://news.day.az/sport/1786025.html Член сборной Азербайджана по тамблингу стал победителем этапа Кубка мира - ФОТО Член сборной Азербайджана по тамблингу Тофиг Алиев стал победителем этапа Кубка мира. Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана, Т.Алиев завоевал золотую медаль на последнем в этом сезоне этапе Кубка мира, который проходил с 3 по 5 октября во французском городе Антиб, набрав 29 200 очков.
Член сборной Азербайджана по тамблингу стал победителем этапа Кубка мира - ФОТО
Член сборной Азербайджана по тамблингу Тофиг Алиев стал победителем этапа Кубка мира.
Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана, Т.Алиев завоевал золотую медаль на последнем в этом сезоне этапе Кубка мира, который проходил с 3 по 5 октября во французском городе Антиб, набрав 29 200 очков.
Другой наш гимнаст Адиль Гаджизаде поднялся на третью ступень пьедестала почета, набрав 26 800 очков.
Тофиг Алиев стал победителем этапа Кубка мира по результатам сезона, а также благодаря успешному выступлению в последнем соревновании.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре