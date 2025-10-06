«Радиостанция Судного дня» повторила загадочную шифровку спустя три года

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словом "орехобрус".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

В понедельник, 6 октября, в эфире так называемой "Радиостанции Судного дня" прозвучала новая загадочная шифровка. Она была передана в 10:58 по московскому времени и включала слово "орехобрус".

Это слово уже появлялось в эфире, в первый раз его передали 11 февраля 2022 года в 06:09. До этого, 28 сентября, в эфире повторилось слово "капосорт", впервые оно прозвучало в эфире 9 февраля 2022 года в 05:52.