Германия может предложить технологии для развития экономики Азербайджана

Германия может предложить технологии и ноу-хау практически во всех секторах, важных для экономического развития Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на пресс-конференции в рамках Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

"Я вижу хорошие перспективы на ближайшие годы для углубления и расширения наших отношений, с акцентом на направления, выходящие за пределы традиционной энергетики. Азербайджан последовательно реализует политику перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и диверсификации экономики. Германия и немецкий бизнес могут стать надежными партнерами Азербайджана в этом процессе", - отметил он.

Хорлеманн подчеркнул, что Азербайджан активно инвестирует в ключевые сектора, важные для двусторонних экономических связей, включая энергетику, возобновляемые источники энергии и инфраструктуру, в частности Средний коридор.

"Мы высоко ценим все инвестиции Азербайджана в дороги, железные дороги, порты и инфраструктуру в целом, важную для торговли. Это также отличная возможность для немецких компаний - как экспортеров, так и инвесторов - поддержать уже сложившуюся положительную динамику", - добавил он.