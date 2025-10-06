Лунное гало в ряде городов России

Этой ночью лунное гало заметили в Екатеринбурге, Перми и Курске.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Свет Луны отражался от мельчайших кристаллов в воздухе, создавая необычное свечение. Это природное явление придавало пейзажу особую чёткость и атмосферу спокойствия.