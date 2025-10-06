https://news.day.az/world/1785888.html Лунное гало в ряде городов России - ФОТО Этой ночью лунное гало заметили в Екатеринбурге, Перми и Курске. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Свет Луны отражался от мельчайших кристаллов в воздухе, создавая необычное свечение. Это природное явление придавало пейзажу особую чёткость и атмосферу спокойствия.
