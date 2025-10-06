В Баку состоялся концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева

В Баку состоялась презентация каталогов и праздничный концерт, посвященные 140-летию выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева-старшего.

Мероприятие было организовано Азербайджанским государственным музеем музыкальной культуры и Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли, сообщили Day.Az в пресс-службе БМА.

Художественный руководитель и организатор концертной программы - доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алена Инякина.

Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики в исполнении хора храма Святого Архангела Михаила под управлением Кристины Эфендиевой.

С приветственным словом к аудитории обратилась директор Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры, заслуженный деятель культуры Алла Байрамова.

В честь юбилея композиторов музей подготовил каталоги материалов из своих фондов. Их представили ведущий научный сотрудник музея Айнур Муфидзаде и научный сотрудник Рамина Мамедова.

В продолжении мероприятия слушатели смогли насладиться шедеврами композиторского творчества Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева в исполнении хора храма Святого Архангела Михаила под управлением Кристины Эфендиевой, солистки Азербайджанского Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, концертмейстера БМА Диляры Керимовой, лауреатов международных конкурсов Камиллы Имановой и Эльяра Алиева, концертмейстеов Ларисы Заирбековой и Рены Закиевой, студентов БМА: Элен Имамъярлы, Шохрата Исмаилова и Хидаята Садыгбейли, обладателя гран-при республиканских конкурсов Мирнофеля Гасанова.

О творческом наследии юбиляров рассказали Алена Инякина, а также студенты историко-теоретического факультета БМА: Айшен Рафизаде, Рагимаханум Гурбанова, Назрин Мамедова, Сяма Мустафаева, Дурниса Гусейнова, Айдан Нагиева и Нигяр Набили.