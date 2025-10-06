Сколько кибератак было совершено против госорганов в этом году?

За период с января по сентябрь текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 648 индикаторов кибератак (IOC) против государственных органов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Службе.

Согласно информации, этот показатель на 12 процентов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего числа выявленных киберугроз 216 были обнаружены в ходе внутренних расследований, а 434 - в результате анализа инцидентов, поступивших от государственных органов, и заблокированы. Только в сентябре зафиксировано 36 кибератак, что на 44 процента меньше показателя за сентябрь прошлого года.

По данным службы, в 2024 году против государственных органов в целом было совершено 1070 кибератак. Из них 550 выявлены в ходе внутренних расследований, а 520 - в результате анализа инцидентов, поступивших от государственных учреждений, и заблокированы.