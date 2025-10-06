Роль Австрии в «Центральной пятерке»

Day.Az представляет вниманию читателей аналитический материал исполнительного директора европейского издания CE Report Айтан Алиевой, посвященный роли "Центральной пятерки" в формировании единой позиции стран Центральной Европы по вопросам расширения ЕС, миграции и региональной безопасности.

11 сентября 2025 года министры иностранных дел Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии и Словении встретились в Братиславе в формате "Центральной пятерки" (C5), чтобы укрепить региональное сотрудничество перед лицом глобальных вызовов. Ключевыми темами стали война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке, расширение ЕС, отношения с США и проблема нелегальной миграции. Министры подчеркнули важность добрососедского сотрудничества, диалога и единства ЕС, отметив роль C5 как платформы для обмена мнениями и укрепления связей в Центральной Европе. Группа подтвердила поддержку расширения ЕС, особенно в отношении стран Западных Балкан, Украины и Молдовы, и выделила необходимость единого подхода к управлению миграцией, защите границ и сохранению целостности Шенгенского соглашения. В целом встреча подчеркнула роль C5 в укреплении коллективного влияния в ЕС и продвижении стабильности в Центральной Европе.

Центральная пятерка: происхождение и структура

"Центральная пятерка" (C5, Central Five) - это неформальное объединение стран Центральной Европы, в которое входят Австрия, Чехия, Венгрия, Словакия и Словения. Оно действует главным образом на уровне министров иностранных дел и служит для координации по вопросам региональной и общеевропейской политики. Формат был инициирован в середине 2020 года тогдашним министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом в период пандемии и изначально использовался как инструмент прагматической координации пограничного контроля, мер в сфере здравоохранения, миграции и экономического восстановления. Со временем C5 превратился в платформу политического диалога для согласования позиций по повестке ЕС и ключевым вопросам внешней политики. Отличительной чертой группы является ее гибкость: в нее входят Австрия и Словения (не являющиеся членами Вишеградской четверки) и не входит Польша. В отличие от "Вишеградской четверки" (V4) или "Инициативы трех морей", C5 менее формализован, что позволяет формировать коалиции ad hoc и избегать идеологической поляризации, мешающей работе других форматов.

Стратегическая роль внешней политики Австрии при новом коалиционном правительстве

После парламентских выборов в сентябре 2024 года Австрия в начале 2025 года преодолела пятимесячный политический тупик, сформировав историческую трехпартийную коалицию. В нее вошли консервативная Австрийская народная партия (ÖVP), социал-демократическая партия (SPÖ) и либеральная NEOS. Кристиан Штокер (ÖVP) занял пост канцлера, Андреас Баблер (SPÖ) стал вице-канцлером, а Беате Майнль-Райзингер (NEOS) - министром иностранных дел. Это знаменует собой значимый поворот в политической системе Австрии, открывающий путь к более сбалансированному и ориентированному на будущее управлению.

Новый министр иностранных дел переопределила курс австрийской внешней политики, сделав его более проактивным, ориентированным на Европу и вовлеченным в многосторонние форматы. Ее приоритетами стали расширение ЕС, региональная стабильность и активная дипломатия, а также прагматическая переоценка нейтралитета Австрии. Не отказываясь от политики неприсоединения, она стремится представить Австрию как авторитетного и активного игрока в европейских и глобальных делах.

В этом контексте формат C5 приобретает для Австрии особое значение. Глава МИД рассматривает его как гибкую платформу для продвижения ключевых целей: укрепления многосторонности, защиты международного правопорядка, поддержки расширения ЕС, формирования подходов к миграционной политике и внесения вклада в безопасность и стратегическую автономию Европы. Несмотря на неформальный и необязательный характер, C5 позволяет Австрии усиливать свой голос в общеевропейских дебатах за счет согласования позиций с соседними странами, сталкивающимися с аналогичными вызовами.

Для Австрии C5 - это не только инструмент координации, но и возможность проявить лидерство в регионе, где она имеет историческое, культурное и экономическое влияние. В отличие от более поляризованной "Вишеградской четверки", C5 обеспечивает прагматичную и менее конфликтную атмосферу, что укрепляет имидж Австрии как конструктивного игрока. Используя этот формат, внешняя политика страны поддерживает ее позиционирование как моста между ЕС и юго-восточными соседями, укрепляя концепцию "активного участия".

Основные направления: расширение, миграция и безопасность

C5 последовательно акцентирует внимание на пяти взаимосвязанных задачах: координации в рамках ЕС, расширении ЕС, управлении миграцией, политике безопасности и реагировании на кризисы. Формат служит "мини-координацией" позиций Центральной Европы перед ключевыми саммитами ЕС, что усиливает коллективное влияние в вопросах расширения, миграции и энергетики. Тема расширения, особенно в отношении Западных Балкан, остается центральной. Австрия использует площадку для продвижения своей прорасширенческой повестки и укрепления геополитического влияния в регионе. В вопросе миграции C5 выступает за усиление охраны границ и механизмы распределения нагрузки, занимая промежуточную позицию между жесткой линией (Венгрия) и более компромиссными подходами (Австрия и Словения). В сфере безопасности группа координирует свою позицию по войне России против Украины, санкциям, гуманитарной помощи и вопросам региональной стабильности, балансируя между трансатлантическим сотрудничеством и сохранением нейтралитета. Важное место занимает энергетическая диверсификация и развитие инфраструктурных связей: C5 совместно лоббирует финансирование ЕС для трансграничных интерконнекторов и альтернативных маршрутов поставок, что напрямую связано с энергетической безопасностью и зеленым переходом Австрии.

Политическое значение и "скрытые повестки"

С политической точки зрения C5 позволяет Австрии позиционировать себя как проактивного игрока в Европе. Этот формат дает гибкость: он позволяет избегать критики в адрес нейтралитета, при этом принося конкретные результаты в вопросах миграции, энергетики и расширения, которые можно представить как внутренние успехи. Однако сохраняются и риски - различия в позициях стран C5 по России, миграции и верховенству права, а также отсутствие институционализации формата. Наряду с официальной повесткой существуют и скрытые цели: снижение доминирования Польши в центральноевропейской дипломатии, закрепление влияния в Западных Балканах и использование миграционной темы как рычага для получения финансирования и политических уступок в ЕС. C5 также играет роль "страховки" от раскола Вишеградской четверки, предлагая менее поляризованную форму центральноевропейского сотрудничества и позволяя странам выступать в роли "коридорного блока", продвигающего инфраструктурные проекты в ЕС.

Лидерство Австрии и перспективы

Австрия является основным двигателем C5, используя формат для балансировки политического ландшафта Центральной Европы. Исключив Польшу, Вена позиционирует себя региональным координатором, способным усилить влияние на решения в ЕС. Словения получает возможность повысить свою видимость за пределами Балкан, а Чехия, Словакия и Венгрия - дополнительный канал для формирования общеевропейской повестки за пределами спорного формата V4. Для Австрии C5 - это одновременно прагматичный инструмент координации и символическая сцена. Он позволяет трактовать нейтралитет как "активное участие", обеспечивает учет австрийской позиции в дебатах ЕС и укрепляет ее региональное лидерство. Несмотря на ограниченность институционального влияния, C5 дает Австрии возможность усиливать свой вес, консолидировать альянсы и доказывать, что нейтралитет страны может успешно сочетаться с активным европейским курсом.