Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало информацию об операциях по разминированию, проведенных организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных территориях с 29 сентября по 5 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в ANAMA сообщили, что в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 82 противопехотные мины, 74 противотанковые мины и 517 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1432,8 гектара территории.