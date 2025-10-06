Стало известно об одной просьбе США к Израилю по Газе

США попросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его команду прекратить искать лазейки в плане американского президента Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нетаньяху и его переговорщики добивались одной важной уступки - возможности возобновить боевые действия, если Израиль решит, что ХАМАС нарушил какой-то пункт соглашения. Команде было недвусмысленно сказано "прекратить искать лазейки"", - говорится в материале.

По данным газеты, глава Белого дома гарантировал арабским странам, что Израиль не начнет боевых действий.

Израиль пытался изменить некоторые пункты мирного плана Трампа, особенно упоминание о палестинском государстве, но ему разрешили изменить "несколько слов".