Назначенный главой Минобороны Франции кандидат внезапно отказался от поста

Бывший министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, назначенный на пост министра вооружённых сил, объявил о своей отставке после критики со стороны оппозиции и отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Как сообщает Day.Az, он написал об этом на своей странице в социальной сети "X".

"Я признаю, что моё решение вызвало у некоторых людей непонимание, ложные и несоразмерные реакции", - написал министр, отметив, что он принял должность из чувства ответственности и стремления служить Франции.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, сегодня утром я сообщил президенту о своей немедленной отставке из правительства и попросил передать мои полномочия премьер-министру. Президент принял моё предложение", - добавил он.