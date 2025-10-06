В Баку отметили 165 лет со дня рождения Мирзы Мухаммеда Заманбейли

5 октября, в Международный день учителя, в стенах Азербайджанского национального музея искусств прошло мероприятие "В свете просвещения", посвящённое 165-летию со дня рождения выдающегося просветителя, общественного деятеля и благотворителя Мирзы Мухаммеда Заманбейли - человека, всю свою жизнь посвятившего просвещению своего народа, сообщает Day.Az.

Собравшиеся гости - учёные, деятели культуры, представители потомков семьи Заманбейли - окунулись в богатую и яркую историю жизни этого выдающегося сына Азербайджана. С докладами выступили доктор педагогических наук, профессор Руфат Гусейнзаде, доктор педагогических наук, профессор Захра Мурадова, президент Ассоциации педиатров Азербайджана, кандидат медицинских наук, доцент Тарана Тагизаде, независимый исследователь Анар Заманбейли, представитель рода Кенгерли, заслуженный деятель культуры Санубер Керимова. Они рассказали о значительном вкладе М.М.Заманбейли в развитие азербайджанского образования и культуры, а также о просветительских идеях эпохи, в которой он жил.

Особое внимание было уделено личности учителей великого лидера Гейдара Алиева - известных педагогов Гафара Заманова и Хуршуд Заманбейли-Ахмедовой, а также прославленного Лятифа Гусейнзаде, чьи имена навсегда вписаны в историю азербайджанской педагогики. В подарок музею заслуженный учитель Руфат Лятиф оглу Гусейнзаде преподнёс свою книгу "Самая почётная профессия на земле: учительство" как символ непрерывности великих традиций.

Особое украшение экспозиции - два портрета, переданные семьёй Заманбейли - "Портрет Мирзы Мухаммеда Заманбейли" и "Портрет кондитера Кербалаи Гейдара", работы знаменитого азербайджанского художника Бахруза Кенгерли. Научный секретарь музея Нурана Салимли рассказала гостям о художественном и историческом значении этих произведений.

В завершение вечера присутствующим был представлен видеоматериал об обширной деятельности видного просветителя.

Это мероприятие ещё раз напомнило: истинное просвещение - это свет, который ведёт народ вперёд, а память о таких учителях, как Мирза Мухаммед Заманбейли, навсегда остается в сердцах потомков.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.