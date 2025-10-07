https://news.day.az/economy/1786209.html В Азербайджане внедрят коэффициент чистого стабильного финансирования Центральный банк Азербайджана (ЦБА) приступит к внедрению в стране коэффициента чистого стабильного финансирования (Net stable funding ratio). Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной отчету о финансовой стабильности.
По его словам, в настоящее время в этом направлении разрабатывается концепция.
Генеральный директор подчеркнул, что это также будет способствовать регулированию долгосрочной ликвидности банковского сектора.
