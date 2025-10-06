https://news.day.az/world/1786071.html В Британии назвали Макрона «хромой уткой» Президент Франции Эмманюэля Макрона стал "хромой уткой", которой не удается навязать свою политику парламенту страны. Об этом написала британская газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Президент Макрон - хромая утка, у которого почти не осталось вариантов.
Президент Франции Эмманюэля Макрона стал "хромой уткой", которой не удается навязать свою политику парламенту страны. Об этом написала британская газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Президент Макрон - хромая утка, у которого почти не осталось вариантов. Франция столкнулась с кризисом демократии, невиданным со времен [бывшего президента Пятой республики] Шарля де Голля", - говорится в материале.
По мнению автором статьи, в настоящий момент политику доступны всего три сценария: назначение нового премьер-министра, проведение парламентских выборов и добровольный уход в отставку.
