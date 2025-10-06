Французы массово кидают Макрона в блок

В социальных сетях набирает обороты новый флешмоб под лозунгом "Заблокируем Макрона".

Как передает Day.Az, пользователи соцсетей, частности X, массово блокируют президента Франции, используя при этом хэштег #OnBloqueMacron. Это символический призыв "отключить" Макрона от народа.

Инициатива получила еще большую огласку на фоне отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, который продержался на своем посту всего двадцать семь дней. На волне общественного недовольства многие граждане стали выражать протест в виртуальном пространстве - тысячи аккаунтов публикуют сообщения с требованием отставки Эмманюэля Макрона, сопровождая их лозунгом флешмоба.

Формат акции прост - французы в соцсетях либо блокируют официальные аккаунты президента, либо публикуют критические посты с тегом #OnBloqueMacron, показывая, что фигура Макрона стала токсичной и вызывает раздражение даже у тех, кто еще недавно поддерживал действующую власть. Флешмоб стал своеобразным выражением политической усталости общества, которое больше не верит в способность президента удерживать страну от скатывания в хаос.

Если раньше протесты против Макрона выражались в массовых уличных акциях, то теперь они активно перемещаются и в онлайн-среду, где охват и скорость распространения значительно выше.

"Заблокируем Макрона" - это форма виртуального недоверия, объединяющая и оппозицию, и простых граждан.

Хэштег уже попал в список трендов во Франции и продолжает стремительно набирать популярность.