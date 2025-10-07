https://news.day.az/economy/1786241.html Названа основная причина снижения рентабельности банковского сектора Азербайджана Основной причиной снижения рентабельности банковского сектора Азербайджана является повышенная осторожность. Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной отчету о финансовой стабильности.
Он отметил, что основным вопросом, который необходимо учитывать при обеспечении стабильности банковского сектора, является адекватность капитала. Адекватность капитала банковского сектора выросла и составляет около 18%.
