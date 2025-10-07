Microsoft устранила давний баг Windows 11

Компания Microsoft сообщила об исправлении ошибки в Windows 11, связанной с некорректной работой функции "Обновить и завершить работу" в центре обновлений. Об этом сообщает портал Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В течение более двух лет пользователи жаловались, что выбор опции обновления и выключения компьютера не приводил к завершению работы, а к перезагрузке с последующим переходом на экран блокировки или рабочий стол.

"Устранена основная проблема, из-за которой после нажатия кнопки "Обновить и выключить" компьютер не выключался", - говорится в примечании к патчу.

Обновление с исправлением проблемы уже доступно в последних тестовых сборках Windows 11 в рамках программы Windows Insider в каналах Dev и Beta. В ближайшие недели патч должен выйти в общедоступной версии операционной системы.

Microsoft не раскрыла технические причины сбоя, однако подтвердила его устранение. Функция "Обновить и завершить работу" востребована среди пользователей, поскольку позволяет корректно выключать ПК после установки обновлений, исключая необходимость дополнительной перезагрузки.