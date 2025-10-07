Президент Ильхам Алиев: Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью

Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Отметив историческое значение первого Тюркологического съезда, организованного в Баку в 1926 году, глава государства предложил в следующем году в рамках ОТГ торжественно отметить 100-летний юбилей проведения первого съезда.