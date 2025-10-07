ТОП-5 стран-партнёров Азербайджана по объёму импорта

В январе-августе 2025 года Азербайджан продолжил активное сотрудничество с ведущими торговыми партнёрами, увеличив объём импорта из пяти стран, при этом лидером по импорту остаётся Китай - за восемь месяцев товары на сумму около 2,88 миллиарда долларов были ввезены из этой страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на втором месте по объёму импорта Россия с показателем в 2,53 миллиарда долларов. Турция занимает третью позицию, экспортировав в Азербайджан товаров на сумму 1,55 миллиарда долларов. Четвёртое место занимают США с объёмом импорта в 754 миллиона долларов. Пятую позицию занимает Великобритания, экспортировавшая товаров на сумму 688 миллионов долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт из всех этих стран вырос. Так, поставки из Китая увеличились на 603,4 миллиона долларов, что составляет рост на 26,5%. Россия увеличила экспорт на 347,1 миллиона долларов (15,9%), Турция - на 46,8 миллиона долларов (3%). США и Великобритания также продемонстрировали значительный рост - на 101 миллион и 510,2 миллиона долларов соответственно. Особенно заметно увеличился импорт из Великобритании, выросший почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что, согласно расчетам Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь-август этого года Азербайджан провел торговые операции со 173 странами на сумму 32,118 миллиарда долларов США.

Товарооборот составил 15,2 миллиарда долларов США по экспорту и 13,6 миллиарда долларов США по импорту. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 5,4%, а импорт вырос на 26,1%.

В итоге по внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза меньше по сравнению с прошлым годом.