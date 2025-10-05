В Шамахы завершился Международный фестиваль барбекю

Международный фестиваль барбекю, организованный в Шамахы, продолжился и сегодня.

Как передает Day.Az, первый фестиваль барбекю в Азербайджане собрал известных шеф-поваров из более чем 30 стран. Как и в первый день фестиваля, сегодня его посетило огромное количество гостей, а интересные презентации сделали мероприятие запоминающимся.

Международный фестиваль барбекю был организован при поддержке Исполнительной власти Шамахинского района, Комплекса "Сады Насими", ресторана "Abqora" и международного кулинарного судьи Сахиб-Давида Исрафилова.

Основная цель этого международного мероприятия, насыщенного зрелищными презентациями барбекю, - укрепление культурного обмена, а также популяризация гостеприимства, кухни и культурных ценностей Азербайджана в мире, расширение гастрономического туризма. По всей территории фестиваля были установлены многочисленные павильоны, где местные и зарубежные шеф-повара представляли разнообразные блюда.

Сегодня известные шеф-повара также проводили мастер-классы, знакомили гостей с ресторанными павильонами и демонстрировали шедевры местной и зарубежной кухни.

Одним из запоминающихся моментов второго дня фестиваля стало кулинарное шоу поваров, посвящённое азербайджанской национальной кухне. С целью международного продвижения кулинарной культуры Азербайджана известные зарубежные шеф-повара, участвовавшие в фестивале, приготовили национальные блюда в своём авторском исполнении и представили их.