После Мюнхена, Нюрнберга, Парижа и Брюсселя на этот раз Гаага услышала голос азербайджанских жертв мин.

4 октября в центре города Гаага Королевства Нидерландов, на улице Grote Marktstraat, состоялось открытие фотовыставки, посвященной жертвам мин в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, выставка была организована в рамках проекта "Европейские фотовыставки жертв мин", реализуемого фотоклубом "Гилавар" при поддержке Агентства государственной поддержке неправительственных организаций Азербайджанской Республики. Местным партнером проекта в Нидерландах является Союз азербайджанских женщин Европы "Ана Ветен".

Председатель общественного объединения "Фотоклуб "Гилавар" Рашад Мехдиев отметил, что Гаага известна во всем мире как столица международного права, где расположены Международный суд ООН, Международный уголовный суд и ряд других важных трибуналов: "Именно поэтому после Германии, Франции и Бельгии мы завершили нашу выставку в этом городе, имеющем особую символику. В течение девяти дней в пяти европейских городах прошли многолюдные фотовыставки, на которых были продемонстрированы трагедии и следы, оставленные минной войной Армении в жизни мирных, ни в чем не повинных людей. До сих пор азербайджанской стороне не переданы точные карты минных полей. Мы мечтаем о Южном Кавказе без мин, о мире, требуем справедливости для жертв мин. Проведение этой выставки именно 4 октября - в годовщину нанесения Арменией ракетных ударов по мирному населению Гянджи - не случайно. Обстрел Гянджи был очередной попыткой совершить геноцид, подобный Ходжалинскому. Мы завершили выставку посадкой оливкового дерева - символа мира и спокойствия - у памятника Ходжалы в Гааге. Это оливковое дерево выражает глубокое уважение к памяти погибших и пострадавших в результате разрывов мин, установленных Арменией на азербайджанских территориях".

На фотовыставке отражены трагические истории и потери жертв мин. Жители Гааги прочли на фотографии жертвы мины Эльчина Гулиева следующие слова: "Для мины нет различия в национальности и профессии. Она считает только наши шаги. Я был сапером, и, стремясь спасать жизни, во время поиска мин потерял правую ногу при взрыве".

Жертва мины Эльвин Гафаров обратился к жителям Гааги через свою фотографию со словами: "Я был сельским жителем, ни солдатом, ни офицером. Занимаясь повседневной работой, подорвался на мине и потерял левую ногу. Боль, причиненная минной трагедией, сделала мою жизнь сложной и невыносимой".

После Мюнхена, Нюрнберга, Парижа и Брюсселя на этот раз Гаага услышала голос азербайджанских жертв мин.

Тем самым фотоклуб "Гилавар" завершил реализацию проекта "Европейские фотовыставки жертв мин".