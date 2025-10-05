Попытка устроить «Майдан» в Грузии провалилась - премьер-министр
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка оппозиции спровоцировать беспорядки и захватить власть в стране провалилась, назвав это пятой подобной попыткой за последние годы.
Как передает Day.Az, об этом премьер-министр сказал на брифинге в офисе правящей партии "Грузинская мечта".
Кобахидзе заявил, что члены бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) пытались организовать в Грузии "Майдан", имея в виду уличные протесты 2014 года на Украине.
"Как известно, попытка свержения власти провалилась. За последние четыре года мы стали свидетелями уже пятой попытки организации "Национального майдана" в стране", - сказал Ираклий Кобахидзе.
