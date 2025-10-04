Объявлено желтое предупреждение в связи с ветром

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, днем 5 октября до второй половины 6 октября в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается ветреная погода, из-за чего объявлено "жёлтое" предупреждение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов страны будет дуть юго-восточный ветер со скоростью от 13,9 - 20,7 м/с.