"Карван-Евлах" против "Сабаха":

В Шамахы стартует очередной матч седьмого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, в котором встретятся "Карван-Евлах" и "Сабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стали известны стартовые составы обеих команд.

"Карван-Евлах": Камран Ибрагимов, Вадим Абдуллаев (к), Эльтун Турабов, Шакил Сно, Витор Роша, Кайл Спенс, Томпсон Гави, Саид Иранхан, Питер Кингс, Имани Баркер, Олавале Дойени.
Главный тренер: Азер Гашимов.

"Сабах": Стас Покатилов (к), Рахман Дашдамиров, Хаял Алиев, Джой Ленс Микелс, Велко Симич, Аким Зедадка, Стив Солвет, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Кахим Паррис, Умарали Рахмоналиев.

Главный тренер: Валдас Дамбравскас.