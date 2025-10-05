https://news.day.az/sport/1785742.html "Карван-Евлах" против "Сабаха": объявлены стартовые составы команд В Шамахы стартует очередной матч седьмого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, в котором встретятся "Карван-Евлах" и "Сабах". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стали известны стартовые составы обеих команд.
"Карван-Евлах": Камран Ибрагимов, Вадим Абдуллаев (к), Эльтун Турабов, Шакил Сно, Витор Роша, Кайл Спенс, Томпсон Гави, Саид Иранхан, Питер Кингс, Имани Баркер, Олавале Дойени.
"Карван-Евлах" против "Сабаха": объявлены стартовые составы команд
В Шамахы стартует очередной матч седьмого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, в котором встретятся "Карван-Евлах" и "Сабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стали известны стартовые составы обеих команд.
"Карван-Евлах": Камран Ибрагимов, Вадим Абдуллаев (к), Эльтун Турабов, Шакил Сно, Витор Роша, Кайл Спенс, Томпсон Гави, Саид Иранхан, Питер Кингс, Имани Баркер, Олавале Дойени.
Главный тренер: Азер Гашимов.
"Сабах": Стас Покатилов (к), Рахман Дашдамиров, Хаял Алиев, Джой Ленс Микелс, Велко Симич, Аким Зедадка, Стив Солвет, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Кахим Паррис, Умарали Рахмоналиев.
Главный тренер: Валдас Дамбравскас.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре