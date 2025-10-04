https://news.day.az/world/1785642.html Правящая партия Грузии объявила о победе на муниципальных выборах Правящая партия Грузии" Грузинская мечта " объявила о победе на муниципальных выборах. Как передает Day.Az, партия заявила, что одержала победу в первом туре во всех муниципалитетах. Тем временем в Тбилиси протестующие готовятся к шествию к штабу "Грузинской мечты", туда уже привлечены сотрудники полиции.
В настоящее время в головном офисе собрались лица, представленные в руководстве партии. На мероприятии, в котором также принимает участие основатель и почетный председатель"Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, отмечается победа партии на местных выборах.
