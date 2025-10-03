В Азербайджане утвержден новый перечень цен на ряд медикаментов

3 октября 2025 года состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана, на котором были приняты соответствующие решения.

Как сообщает Day.Az, на заседании был утвержден предельный уровень цен на 187 новозарегистрированных лекарственных средств, по 6 лекарственным средствам предельный уровень цен был снижен, а также внесены изменения в предельные цены на 45 лекарственных средств в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Кабинета министров №209 от 3 июня 2015 года, и инструкцией, утвержденной решением Тарифного (ценового) совета от 21 июля 2015 года, с целью обеспечения надежных поставок.

Полный список лекарственных средств, предельные цены которых утверждены с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества и страны-производителя, размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

Решение вступает в силу с 7 октября 2025 года. Ознакомиться с ним можно в разделе "Решения Совета" на официальном сайте Тарифного (ценового) совета.