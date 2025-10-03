Более ста дизайнеров покинули Google

Google сократил более 100 рабочих мест в сфере дизайна. Согласно отчету, в начале этой недели были уволены сотрудники отделов "количественных исследований пользовательского опыта" и "опыта работы с платформами и сервисами" подразделения облачных технологий, а также некоторых других отделов.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, эти должности обычно предполагают использование данных, опросов и других инструментов для понимания поведения пользователей и помощи в формировании дизайна продукта. В отчете добавляется, что некоторые команды по разработке облачных технологий были сокращены наполовину, причем многие сокращения коснулись сотрудников, работающих в США.

Согласно отчету, некоторым работникам было дано время до начала декабря, чтобы найти другую должность в Google. Эти сокращения являются частью более широких изменений, связанных с увеличением инвестиций Google в инфраструктуру искусственного интеллекта. Буквально в прошлом месяце журнал Wired сообщил, что более 200 подрядчиков, работающих над такими инструментами искусственного интеллекта, как Gemini и AI Overviews, были уволены.

В том же сообщении отмечались напряженные отношения в связи с заработной платой и условиями труда. Некоторые сотрудники считают, что увольнения были частично направлены на то, чтобы утихомирить протесты против низких зарплат и неопределенности с рабочими местами.

Еще в феврале Google уволила сотрудников своего подразделения облачных технологий, чтобы сосредоточиться на областях, которые были описаны как "критически важные для нашего бизнеса и обеспечивающие наш долгосрочный успех".