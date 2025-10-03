Пробки на дорогах Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) улице Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
2) улице Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иревани в направлении улицы академика Гасана Алиева;
3) улице Зарифы Алиевой;
4) проспекте Нефтчиляр, в направлении круговой развязки "Азнефть";
5) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
7) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
8) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
9) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
11) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
13) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
14) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы.
