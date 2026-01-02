Дороги покроются льдом

С утра в северо-западных районах Азербайджана наблюдается изменение погодных условий.

Как передает Day.Az, температура воздуха опустилась ниже нуля, и в регионе начался снегопад.

В настоящее время в высокогорных районах толщина снежного покрова достигает 6-8 сантиметров, в предгорных селах - 4-5 сантиметров, на равнинных территориях отмечается незначительное выпадение снега.

На автомобильных дорогах, проходящих через районы региона, пока не зафиксированы ни обледенение, ни другие проблемы. В отдельных местах дует слабый ветер, который меняет интенсивность снегопада.

По имеющейся информации, снег будет идти в течение дня с перерывами. В вечерние часы ожидается образование гололедицы, преимущественно на мостах и путепроводах.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az