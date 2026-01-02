https://news.day.az/society/1806779.html В Азербайджане выпало 30 см снега В Азербайджане выпало до 30 сантиметров снега. Как передает Day.Az, в последние дни в регионе наблюдается неустойчивая погода. С вечера 1 января в большинстве районов идет снег, температура в высокогорных зонах опустилась до минус 15 градусов. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Гахском, Загатальском и Шекинском районах.
Наибольшее количество осадков зафиксировано в Гахском, Загатальском и Шекинском районах. В настоящее время в селе Сарыбаш Гахского района высота снежного покрова достигает 30 сантиметров, в селе Илису - 20 сантиметров, в селе Джар Загатальского района - более 15 сантиметров.
Несмотря на снегопад, серьезных проблем с электроснабжением и подачей природного газа в регионе не зафиксировано.
