Отравление угарным газом в Баку

В Бинагадинском районе Баку 25-летняя женщина умерла от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az, Айсу Аббасалиева (2000 г.р.) скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

По данному факту проводится расследование.