https://news.day.az/society/1806799.html Отравление угарным газом в Баку В Бинагадинском районе Баку 25-летняя женщина умерла от отравления угарным газом. Как передает Day.Az, Айсу Аббасалиева (2000 г.р.) скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома. По данному факту проводится расследование.
