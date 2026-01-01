https://news.day.az/society/1806727.html Пожар произошел в мечети в Нахчыване В Нахчыване произошел пожар в мечети. Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в поселке Гывраг Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики на площади 70 кв. м сгорели горючие конструкции кровли здания мечети, остальная часть была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
