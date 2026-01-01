Пожар произошел в мечети в Нахчыване

В Нахчыване произошел пожар в мечети.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в поселке Гывраг Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики на площади 70 кв. м сгорели горючие конструкции кровли здания мечети, остальная часть была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.