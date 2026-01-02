Ученый дал прогноз по магнитным бурям на 2026 год

Несмотря на снижение числа солнечных вспышек, в 2026 году на Земле ожидается большое количество магнитных бурь из-за активности корональных дыр на Солнце.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

"На фоне спада солнечной активности магнитных бурь стало больше. Основной вклад в это внесли многочисленные корональные дыры, число которых резко увеличилось. Фактор этот всё еще присутствует на Солнце, и в 2026 году продолжит действовать. Бурь будет много", - сказал он.

Богачев уточнил, что в 2025 году было зафиксировано три магнитные бури предпоследнего уровня силы G4. Для сравнения, в 2024 году произошло четыре такие бури и одна буря максимального уровня G5. Снижение активности в 2025 году он охарактеризовал как незначительное.

При этом ученый обратил внимание, что число дней с магнитными бурями в 2025 году почти удвоилось по сравнению с 2024 годом - с 40 до 73. Он отметил, что возникновение сильных бурь во многом носит случайный характер: мощная солнечная вспышка может не затронуть Землю, тогда как более слабые, но направленные в сторону планеты события способны вызвать серьезные возмущения.

В качестве примера Богачев напомнил, что самая сильная вспышка XXI века 4 ноября 2003 года не привела даже к слабым геомагнитным эффектам, тогда как более слабые вспышки в мае 2024 года вызвали бурю максимального уровня G5. По его словам, сильные и очень сильные магнитные бури возможны и в 2026 году.