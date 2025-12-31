https://news.day.az/officialchronicle/1806628.html Президент Ильхам Алиев: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Подчеркнув, что валютные резервы Азербайджана достигли исторического рекорда - более 80 миллиардов долларов, глава государства заявил, что внешний долг страны еще больше сократился и сегодня составляет всего 6,3 процента валового внутреннего продукта. Президент отметил, что наши валютные резервы превышают внешний долг в 16 раз.
