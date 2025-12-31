Белорусские СМИ отметили уникальность зимнего отдыха в Азербайджане

Белорусский портал Точка BY опубликовал материал о зимнем туризме в Азербайджане, подробно рассказав о поездке в Габалу и курорт Туфандаг.

Как сообщает Day.Az, журналисты отмечают, что дорога из Баку в Габалу сама по себе становится небольшим приключением: "Плоские степи сменяются холмами, а затем и величественными горами", - отмечают они, обращая внимание на разнообразие природных зон страны. В Азербайджане, они подчеркивают, насчитывается 9 из 11 основных климатических зон мира, включая субтропические, умеренные и горные пояса с альпийскими лугами.

Белорусские журналисты отмечают также качество дорог в стране: "Раньше таких трасс не было и в помине. А сейчас даже в горах лежат аккуратные ровные полотна, в которых в ясную погоду солнце отражается".

На курорте Туфандаг их поразила гармония места: "Горные шумные реки, красивые снежные склоны и свежий воздух - вот куда нужно приезжать отдыхать душой", - пишут они.

По пути обратно в Баку журналисты по совету местного гида свернули с главной трассы и посетили село Нидж в Габалинском районе, где проживает народ удин, один из древнейших народов Кавказа. "Их осталось всего около 10 000 человек на всей планете, и почти половина живет здесь", - отмечают авторы материала.

Точка BY подчеркивает, что зимний отдых в Азербайджане сочетается с уникальной природой и культурным наследием, делая страну привлекательной для туристов, которые ищут новые впечатления и гармонию с природой.