Эти лица смогут получать бесплатную психологическую помощь

Расширяется круг лиц, имеющих право на получение бесплатной психологической помощи.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О психологической помощи", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии с Законом "О деятельности по разминированию" пострадавшие получат право на бесплатную психологическую помощь.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что с 15 по 21 декабря на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 145 противопехотных мин, 46 противотанковых мин и 525 неразорвавшихся боеприпасов.