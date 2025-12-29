Утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год

Утвержден закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, расходы Фонда страхования от безработицы на 2026 год будут утверждены в размере 266 400 000,0 манатов.

Источниками финансирования этих расходов станут следующие:

- доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2026 год в размере 238 300 000,0 манатов;

- 28 100 000,0 манатов из резерва Фонда страхования от безработицы, созданного на 1 января 2026 года и направленного на финансирование расходов 2026 года.