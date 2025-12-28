В Сирии начались массовые протесты

Массовые протесты алавитов начались в Сирии.

Как передает Day.Az, протестующие требуют права на самоуправление после террористической атаки на мечеть Имама Али ибн Аби Талиба, произошедшей два дня назад.

Демострации были зарегистрированы в нескольких городах, включая Латакию, Джаблу, Баниюас, Тартус, Кардаху и прилегающие прибрежные районы.