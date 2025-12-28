https://news.day.az/world/1805857.html

В Сирии начались массовые протесты - ВИДЕО

Массовые протесты алавитов начались в Сирии. Как передает Day.Az, протестующие требуют права на самоуправление после террористической атаки на мечеть Имама Али ибн Аби Талиба, произошедшей два дня назад.