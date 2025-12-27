Автор: Ибрагим Алиев

Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией пока идет плавно. Правда, медленнее, чем хотелось бы, но главное идет. Наряду с этим кое-какой прогресс наблюдается и в направлении Турции. Стороны в последнее время вели определенные переговоры, среди которых, в частности, - открытие границы. Так вот, сегодня несколько армянских СМИ сообщили, что Турция откроет границу с Арменией с 1 января 2026 года для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Это важный и первый практический шаг, но подается он с неким ужасом: "...однако, есть ряд предложений и требований".

Так пишут Грапарак и Спутник. Конечно же спустя три десятка лет закрытых границ ввиду с солидарностью с Азербайджаном у Анкары будут определенные требования. И это не должно восприниматься, как негатив. Напротив, это говорит о том, что диалог пошел вперед.

Тем не менее, армянские СМИ перед новым годом пытаются создать среди населения атмосферу того, что "ара...нас опять хотят обмануть или обставить". Причем по факту реально ничего плохого нет.

"Турция разработала протокол об установлении дипотношений, но требует, чтобы Пашинян лично прилетел для подписания, хотя такие документы обычно подписываются на уровне глав МИД", - пишет Грапарак, отмечая, что при этом для грузов границу открывать турки пока не готовы, вместо этого они предложили альтернативное решение - при транзите турецких товаров в Армению через Грузию конечным пунктом назначения будет указываться Армения, а не Грузия, как было раньше.

Еще одно требование Турции связано с железной дорогой - Анкара настаивает на том, чтобы Армения начала строительство ж/д полотна от Ерасха до границы с Нахчываном, как и от Ахурика до границы с Турцией. Но ввиду нехватки у Еревана средств армянская сторона обратилась к России, о чем недавно и был разговор Пашиняна с Путиным в Петербурге.

Что тут негативно увидели армянские журналисты ясно только им. В реальности Анкара делает шаги к открытию новых возможностей для обеих сторон. Предложения, такие как подписания документа на уровне глав государств, вряд ли можно считать чем-то неуместным, особенно если это часть более широкого процесса нормализации отношений. Подписание такого рода соглашений является обычной практикой в международной дипломатии и свидетельствует о серьезности намерений обеих сторон.

Что касается строительства железных дорог и возможных экономических проектах, это также не выглядит как попытка подвести Армению к невыгодным условиям. Напротив, создание новых транспортных коридоров откроет для страны дополнительные экономические возможности. И хотя это требует инвестиций и времени, именно такие проекты могут обеспечить долгосрочные выгоды для экономики и социальной сферы. Грузия в данном случае - компромиссное решение пока не подписан мир с Азербайджаном.

Кроме того, все эти переговоры и требования не исключают возможности гибкости и корректировки условий по мере продвижения в диалоге. То, что стороны начинают обсуждать конкретные детали, является хорошим признаком того, что процесс идет дальше и что отношения между Арменией и Турцией не застряли на месте.

Важно отметить, что Турция не раз заявляла о своей готовности работать с Арменией в рамках партнерства и сотрудничества, не пытаясь доминировать или ставить страну в зависимость от каких-либо условий. Важно понимать, что эти шаги направлены на создание стабильных отношений, а не на принуждение.

Конечно, еще предстоит пройти долгий путь, но для Армении все это определенно шанс. Не только для улучшения двусторонних отношений с соседями, но и для того, чтобы укрепить свое положение в регионе и наладить экономические связи, которые могут способствовать развитию. Конечно, это потребует времени и терпения, но каждый шаг в этом направлении - это шаг к более безопасному и благополучному будущему для обоих народов. Так что не нужно кошмарить народ. Все хорошо. Просто нужно иметь извилины, чтобы это понимать.