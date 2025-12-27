https://news.day.az/world/1805683.html Экскаваторы застряли в сугробах на Камчатке - ВИДЕО На Камчатке два экскаватора застряли в растаявших сугробах, а машина скорой помощи не смогла проехать по заснеженному двору. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На полуострове выпало больше двух месячных норм осадков. Несколько дорог в регионе перекрыты, в четырёх посёлках Елизовского района пропал свет.
Экскаваторы застряли в сугробах на Камчатке - ВИДЕО
На Камчатке два экскаватора застряли в растаявших сугробах, а машина скорой помощи не смогла проехать по заснеженному двору.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На полуострове выпало больше двух месячных норм осадков. Несколько дорог в регионе перекрыты, в четырёх посёлках Елизовского района пропал свет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре