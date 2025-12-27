Экскаваторы застряли в сугробах на Камчатке

На Камчатке два экскаватора застряли в растаявших сугробах, а машина скорой помощи не смогла проехать по заснеженному двору.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На полуострове выпало больше двух месячных норм осадков. Несколько дорог в регионе перекрыты, в четырёх посёлках Елизовского района пропал свет.