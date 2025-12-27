Samsung обсуждает замену экранов в Galaxy S

Президент Samsung Telecommunications недавно встретился с генеральным директором BOE, чтобы обсудить возможность использования OLED-панелей производства BOE в будущих флагманских телефонах Samsung.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, об этом сообщил инсайдер Ice Universe: "После урегулирования патентного спора между BOE и Samsung Display руководитель южнокорейского производителя Тэ-мун Ро встретился с генеральным директором BOE, чтобы обсудить возможность использования OLED-экранов BOE в новых флагманах Galaxy S".

Компания BOE долгое время являлась поставщиком ЖК-панелей для телевизоров Samsung. Сообщается, что встреча включала в себя содержательное обсуждение этого аспекта бизнеса, но источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что стороны также обсуждали OLED-панели для флагманских смартфонов серии S.

Samsung Display всегда была основным поставщиком дисплеев для своих премиальных устройств, таких как линейка Galaxy S, складные Galaxy Z и даже некоторые модели Galaxy Tab. Теперь это может измениться.

Дело в том, что мобильное подразделение Samsung испытывает давление из-за роста цен на ключевые компоненты, включая процессоры, датчики камер и память. Вместо того чтобы перекладывать весь этот рост цен непосредственно на потребителей, Samsung, вероятно, ищет способы сократить расходы в других областях. И диверсификация поставщиков дисплеев может стать очевидным первым шагом.

В последние годы репутация BOE как поставщика дисплеев также улучшилась. Фактически, Apple уже использует OLED-панели производства BOE в некоторых бюджетных моделях iPhone. Причем отзывы также в основном положительные.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.