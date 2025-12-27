Вниманию отправляющихся в праздники в Карабах

В дни празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних каникул полиция страны работает на освобожденных от оккупации землях в усиленном режиме, осуществляя все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, свободное и беспрепятственное передвижение будет обеспечено только для лиц, имеющих соответствующие разрешения. Гражданам необходимо следовать инструкциям и уведомлениям, представленным на временных постах полиции, и передвигаться исключительно по заранее определенным маршрутам. Запрещается провозить на территорию легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, посещать следует только места, предназначенные для отдыха. Гражданам следует избегать действий, вызывающих общественное беспокойство, и не нарушать своим поведением атмосферу стабильности.

"Еще раз доводим до вашего сведения, что соблюдение этих правил необходимо как для обеспечения жизни и здоровья граждан, так и ради безопасности региона", - отмечается в обращении.