Азербайджан продолжает работу по упрощению визового режима для своих граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Дж. Байрамов отметил, что на основе принципа взаимности и с учетом всех факторов наблюдается увеличение числа стран, с которыми упрощён визовый режим.

"В настоящее время ведутся переговоры с пятью странами об освобождении от виз граждан с общегражданскими паспортами. Анализируется возможность упрощения поездок для наших граждан, и на основе принципа взаимности число таких стран растет. Безвизовый режим для граждан Азербайджана уже введен с Албанией, Сербией, ОАЭ, Катаром, Марокко и Китаем. В 2025 году мы подписали 10 соглашений об освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов", - отметил он.