В Баку предлагают пустить такси на автобусные полосы

Депутат Васиф Гафаров на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса подчеркнул важность разрешения такси пользоваться выделенными автобусными полосами в Баку. По его словам, согласно действующему законодательству такси считаются видом общественного транспорта, и такой подход успешно применяется во многих странах.

Парламентарий отметил, что предоставление права пользования автобусными полосами, особенно такси, зарегистрированным на официальных платформах, может способствовать более эффективному управлению городским транспортом. По его мнению, этот шаг усилит внедрение интеллектуальных транспортных систем, в определенной степени снизит автомобильную загруженность и, как следствие, повысит комфорт передвижения граждан в повседневной жизни.

Депутат считает, что при правильном регулировании и эффективных механизмах контроля такой подход не помешает работе общественного транспорта и одновременно будет способствовать повышению общей эффективности транспортной системы столицы.

Как может быть реализовано это правило в Баку? Опыт какой страны стоит использовать?

Комментируя для Day.Az вопрос использования такси выделенных автобусных полос, транспортный эксперт Рагиф Рауфоглу отметил, что в зарубежной практике данный вопрос регулируется по-разному - универсальной модели, одинаковой для всех стран, не существует.

"Сегодня главный вопрос заключается в том, какая модель может быть применима в Азербайджане. Это особенно важно, поскольку на первый план выходит фактор количества. Возьмем, к примеру, Париж. Там существуют два вида такси: официальные такси, лицензированные государством, и платформенные такси, известные нам как Bolt, Uber и другие. В Париже таким такси запрещено въезжать на автобусные полосы. Пользоваться ими имеют право только официальные такси, лицензированные государством, и их количество жестко ограничено", - пояснил эксперт.

По его словам, в Азербайджане на данный момент еще не сформирован четкий и стабильный механизм регулирования количества такси.

"Если сегодня речь идет о 25-30 тысячах, а по некоторым оценкам - даже более чем о 30 тысячах такси, необходимо тщательно просчитать, к каким последствиям приведет допуск такого количества автомобилей на автобусные полосы. Достаточно взглянуть на участок со стороны метро в направлении улицы Юсифа Сафарова: иногда там скапливаются шесть-семь автобусов подряд, которые не могут совершить поворот. Если сегодня сами автобусы не могут свободно передвигаться по этим полосам, то допуск туда дополнительно сотен такси в реальности выглядит маловероятным", - отметил Рауфоглу.

Эксперт добавил, что наиболее оптимальным вариантом может стать не открытие всех автобусных полос, а определение участков с наименьшей нагрузкой.

"Следует четко обозначить, что только на конкретных улицах или в определенных направлениях таким такси разрешается заезд на автобусную полосу. Есть и такие полосы, которые в определенные часы суток практически пустуют, и автобусы там движутся крайне редко. Именно в таких местах введение определенных исключений может быть более логичным. Главное - чтобы все решения принимались на основе реальной ситуации и фактов, при сохранении приоритета автобусов и без ущерба для общей транспортной системы", - подчеркнул он.