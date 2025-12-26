Проект TRIPP обеспечит региональную экономическую интеграцию.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что по итогам встречи в Вашингтоне в регионе сформировались новые геополитические реалии.

"С ликвидацией Минской группы ОБСЕ армяно-азербайджанский конфликт был выведен из международной повестки", - подчеркнул министр.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название TRIPP - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".