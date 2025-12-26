В Агдамский, Ходжалинский и Ходжавендский районы возвращается очередная группа переселенцев

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева продолжается процесс в рамках программы "Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии с программой возвращения, в село Хыдырлы Агдамского района, поселок Гадрут Ходжавендского района и село Сеидбейли Ходжавендского района отправилась очередная группа переселенцев.

На данном этапе в село Хыдырлы Агдамского района переселено 278 человек в составе 64 семей, в поселок Гадрут Ходжавендского района - 51 человек в составе 13 семей, а в село Сеидбейли Ходжалинского района - 48 человек в составе 11 семей.

Переселенные семьи - это семьи, временно проживавшие в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Жители, возвращающиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили героическую азербайджанскую армию, солдат и офицеров, освободивших земли страны от оккупации, и помолились за шехидов, погибших на этом пути.

Новость обновляется